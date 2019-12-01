Воронеж снова накрыло вонью

СЕГОДНЯ 12:54 2019-12-01T12:56:47+03:00

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В субботу, 30 ноября, воронежцы снова стали жаловаться в соцсетях на ужасный запах. Его почувствовали жители центра города, а также ВАИ и Железнодорожного района. Ничего удивительного – на улице потеплело, и фекальный запах вновь разнесся далеко.

Ситуация с вонью в Воронеже стала мемом уже давно, но только в начале ноября в прокуратуре области после совместной проверки со специалистами Роспотребнадзора возбудили по поводу этой ситуации уголовное дело. В воздухе тогда наконец-то заметили превышение содержания аммиака, сероводорода, формальдегида, метана и других химических веществ. Особенно у места выпуска очищенных сточных вод ООО «Левобережные очистные сооружения» (ЛОС) в Воронежское водохранилище.

По данным сотрудников СК (в этом ведомстве и возбудили уголовное дело), с октября 2018-го по июнь 2019 года неустановленные сотрудники ООО «ЛОС» ненадлежащим образом принимали и очищали стоки предприятий и организаций, а также иных абонентов Левобережного и Железнодорожного районов. Из-за этого и случилось загрязнение воздуха. Виновники распространения вони (если их найдут) будут отвечать по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Грозит им максимум штраф до 300 тысяч рублей либо два года лишения свободы.

Напомним, на выездном совещании на «Левобережных очистных сооружениях», которое проходило также в начале ноября с участием главы области, заместитель председателя регионального правительства Сергей Честикин пообещал, что в декабре вонь может уменьшится. Тогда же губернатор попросил проверить финансовые операции предприятия.

В «Левобережных очистных сооружениях» все время заявляют, что не могут контролировать стоки от предприятий, которые поставляют токсичные сбросы. Сам губернатор как-то сказал о том, что некие нехорошие люди сливают в канализацию несанкционированные отходы. Они убивают активный ил, нейтрализующий вонь. Однако поводом для расследования это утверждение главы области так и не стало.

ИСТОЧНИК KP.RU