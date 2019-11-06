Власти пообещали немного уменьшить вонь в Воронеже в декабре

СЕГОДНЯ 16:51 2019-11-06T16:52:13+03:00

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В среду, 6 ноября, губернатор Александр Гусев провел выездное совещание на «Левобережных очистных сооружениях» (ЛОС). Понятное дело, на нем обсуждали, как обуздать вонь, накрывающую Воронеж в последние годы.

О том, что для этого делают, доложил генеральный директор ООО «ЛОС» Игорь Житарюк. Он, в частности, сообщил, что завершен ремонт аэротенка* № 6. Кроме того, по его словам, смонтирована насосная станция для перекачки сточных вод, прошедших механическую очистку. 5 ноября состоялся ее пробный запуск. Благодаря увеличению времени прохождения воды и уменьшению ее объема на второй технологической линии с 50 до 35 тыс. куб. м (15 тысяч ушли на первую технологическую линию) должны улучшиться процессы биологической очистки. Дополнительно закупленный препарат «Дезолак» внесли на ранее очищенные иловые карты № 1 и 2. Это должно снизить вонь на Левом берегу.

В планах предприятия - вывести из работы пятый аэротэнк второй технологической линии, чтобы заменить там аэрационную систему по аналогии с аэротенком № 6. Эти работы собираются завершить к весне 2020 года.

Заместитель председателя правительства области Сергей Честикин туманно пообещал, что первые положительные результаты всей этой деятельности можно будет наблюдать в течение ближайшего месяца.

А вот когда появится цех механического обезвоживания осадка, пока непонятно. В помещении, выделенном под него, пока только демонтировали старое оборудование, отремонтировали крышу и фасад и проложили траншеи для коммуникаций. Также закупили оборудование. Но проект еще будут дорабатывать.

Губернатор, выслушав все это, поручил тщательно организовать проверку расходования денег, поступающих на счета предприятия. Причем сделать это не позже следующей недели. Помнится, когда-то мы что-то подобное о проверках уже слышали – в начале июля. Что ж, повторение – мать учения.

* Аэротенк - резервуар, по которому протекает сточная вода, смешанная с активным илом, где происходит биохимическая очистка сточной воды. Нагнетаемый туда воздух перемешивает обрабатываемую стоки канализации с активным илом и насыщает ее кислородом.

ИСТОЧНИК KP.RU