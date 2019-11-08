2019-11-08T11:52:29+03:00
Общество

Возбудили уголовное дело по вони в Воронеже

Отвечать за нее, похоже, все-таки будет ООО «Левобережные очистные сооружения»
Артем ИЛЬИН
Поделиться:
Цех по механическому обезвоживанию осадка строится, но когда заработает, непонятно.Цех по механическому обезвоживанию осадка строится, но когда заработает, непонятно.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА
Изменить размер текста:

Вонь в Воронеже наконец-то стала поводом для возбуждения уголовного дела. Его завели после совместной проверки прокуратуры области и специалистов регионального Роспотребнадзора.

Во время проверки все-таки учуяли то, что давно бьет по носам воронежцев. В воздухе отметили превышение содержания аммиака, сероводорода, формальдегида, метана и других химических веществ. Особенно амбре почувствовали у выпуска очищенных сточных вод ООО «Левобережные очистные сооружения» (ЛОС) в Воронежское водохранилище.

В итоге специалисты вынесли резюме: загрязнение воздуха произошло в результате неудовлетворительной работы сооружений по очистке сточных вод, эксплуатируемых ООО «ЛОС».

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальная ответственность по нему - штраф до 300 тысяч рублей либо два года лишения свободы. Ход расследования дела взят на контроль прокуратурой области.

Напомним, на днях губернатор Александр Гусев провел выездное совещание на «Левобережных очистных сооружениях». На нем заместитель председателя правительства области Сергей Честикин туманно пообещал, что в декабре вонь может уменьшится. Надежда на Генерала Мороза? Цех по механическому обезвоживанию осадка, обещанный уже давно, так и не понятно, когда откроется. Тогда же губернатор попросил проверить финансовые операции предприятия. Не в первый уже раз. Очевидно, желающих всерьез влезть в бухгалтерию «ЛОС» по какой-то причине все не находится.

В «Левобережных очистных сооружениях» давно кивают на то, что не могут контролировать стоки от предприятий, которые поставляют токсичные сбросы. Любопытно, что губернатор как-то сказал о том, что некие нехорошие люди сливают в канализацию несанкционированные отходы. Они убивают активный ил, нейтрализующий ужасный запах. Но эта тема как-то быстро заглохла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже водителя-мажора, сбившего на своем «Мерседесе» курсанта, отправили лечиться
В Воронеже за Кубок губернатора сразятся «борцы» из Сургута и команда «Русская дорога» из Армавира
В Воронежской области выросло количество наркопреступлений
В Воронежской области пьяная мать лопатой отбивала детей у инспектора ПДН
Новый рекорд мошенников: воронежцев за день обманули на 1 миллион 250 тысяч рублей
В Воронеже задержали виновника ДТП, в котором мужчина лишился ноги
В Воронеже вход в подъезд заблокировали ветками
В Воронеже детям-инвалидам закупили ортопедическую обувь на миллион
Выходные в Воронеже будут пасмурными и теплыми
В Воронежской области дом лишился крыши из-за пожара
В Воронеже за антисанитарию закрыли кафе
4 часа гротеска: Воронежский драмтеатр поставил «Тиля»
В Воронежской области за октябрь в ДТП погибло 18 пешеходов
Под Воронежем загоревшийся камыш не могут потушить шесть часов
Воронежский «Буран» победил китайский клуб «КРС-БСУ»
В Воронежской области столкнулись две иномарки: двое погибли
Воронежский инвалид победил Пенсионный фонд