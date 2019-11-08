Возбудили уголовное дело по вони в Воронеже

СЕГОДНЯ 11:24 2019-11-08T11:52:29+03:00

Цех по механическому обезвоживанию осадка строится, но когда заработает, непонятно. Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

Отвечать за нее, похоже, все-таки будет ООО «Левобережные очистные сооружения»

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Вонь в Воронеже наконец-то стала поводом для возбуждения уголовного дела. Его завели после совместной проверки прокуратуры области и специалистов регионального Роспотребнадзора.

Во время проверки все-таки учуяли то, что давно бьет по носам воронежцев. В воздухе отметили превышение содержания аммиака, сероводорода, формальдегида, метана и других химических веществ. Особенно амбре почувствовали у выпуска очищенных сточных вод ООО «Левобережные очистные сооружения» (ЛОС) в Воронежское водохранилище.

В итоге специалисты вынесли резюме: загрязнение воздуха произошло в результате неудовлетворительной работы сооружений по очистке сточных вод, эксплуатируемых ООО «ЛОС».

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальная ответственность по нему - штраф до 300 тысяч рублей либо два года лишения свободы. Ход расследования дела взят на контроль прокуратурой области.

Напомним, на днях губернатор Александр Гусев провел выездное совещание на «Левобережных очистных сооружениях». На нем заместитель председателя правительства области Сергей Честикин туманно пообещал, что в декабре вонь может уменьшится. Надежда на Генерала Мороза? Цех по механическому обезвоживанию осадка, обещанный уже давно, так и не понятно, когда откроется. Тогда же губернатор попросил проверить финансовые операции предприятия. Не в первый уже раз. Очевидно, желающих всерьез влезть в бухгалтерию «ЛОС» по какой-то причине все не находится.

В «Левобережных очистных сооружениях» давно кивают на то, что не могут контролировать стоки от предприятий, которые поставляют токсичные сбросы. Любопытно, что губернатор как-то сказал о том, что некие нехорошие люди сливают в канализацию несанкционированные отходы. Они убивают активный ил, нейтрализующий ужасный запах. Но эта тема как-то быстро заглохла.

ИСТОЧНИК KP.RU