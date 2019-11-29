В Воронеже 28 ноября из травмпунктов в БСМП № 1 привезли 150 человек

СЕГОДНЯ 13:20 2019-11-29T13:37:38+03:00

28 ноября такое вот столпотворение было в травмпункте в Центральном районе. Фото: из архива «КП»

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В воронежской больнице скорой медицинской помощи (БСМП № 1) подвели итоги 28 ноября по травмированным. Напомним, утром в прошлый четверг прошел ледяной дождь, после которого улицы города превратились в сплошной каток. По крайней мере в травмпункте, расположенном в Центральном районе, людей, подвернувших или сломавших ноги, даже ближе к середине дня везли с интервалом в несколько минут.

- 28 ноября в нашу больницу привезли 150 человек при обычной дневной норме 90, - рассказал главный врач БСМП № 1 Игорь Банин. – Трудно сказать при этом, кто получил травму именно в результате гололеда. Это общее число травмированных.

В управлении информации мэрии Воронежа сообщили, что днем 28 ноября на улицах горола работала 191 единица техники, обрабатывали тротуары (более 60 машин), дороги, подходы к «зебрам», лестницы и остановки. 348 человек работали вручную. Израсходовали 1017 тонн песко-соляной смеси. Руководитель управления дорожного хояйства Олег Котов доложил мэру Воронежа Вадиму Кстенину, что ситуацию удалось оперативно нормализовать. Глава города распорядился, чтобы профильные заместители руководителей районных управ лично осматривали подведомственную им территорию и производили расстановку сил и средств для нормализации ситуации.

Напомним, схожую с утром 28 ноября погоду синоптики обещают в ночь с воскресенья, 1 декабря, на понедельник, 2 декабря. Надеемся, что предупрежденные об этом коммунальщики на этот раз сработают эффективнее.

ИСТОЧНИК KP.RU