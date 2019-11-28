Травмпункт в центре Воронежа после ледяного дождя был забит людьми

Гололедица, покрывшая воронежские дороги и тротуары, утром 28 ноября добавила горожанам «ранений», а врачам работы. Это стало понятно после того, как мы побывали в травматологическом пункте, расположенном на улице Степана Разина. Туда привозят людей с правобережной части столицы Черноземья.

Перед входом в травмпункт масса машин и три скорые. Вошли в очень тесное помещение, и увидели толпу народа у регистратуры. Чуть меньше у приемного отделения. В основном, женщины: у большинства сломаны руки, видимо, успевали при падении подставить. Но есть и те, у кого травмированы ноги. Женщины, согласившиеся пообщаться, рассказали, что живут в Центральном и Коминтерновском районе. История у всех примерно одна: вышла на работу или за покупками, упала.

– Хорошо, люди оказались отзывчивые рядом, – корчится от боли Светлана (у нее повреждена рука, она на перевязи). – Упала, ко мне подбежали две женщины, отвели домой, вызвали скорую. Что же это такое творится, вообще не следят за улицами!

– Я шла в фитнес-центр возле политеха на Московском проспекте, упала и ударилась рукой, – рассказывает Юлия. – Сама себе сделала перевязку, теперь вот жду в очереди. Очень скользко!

Девушка после падения сама себе сделала перевязку.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Даже охранник, насмотревшись на все это столпотворение, в сердцах высказался:

– Неужели это как-то организовать нельзя по-другому?

Из травмпункат периодически вывозят каталки, чтобы подвозить травмированных, которые не в состоянии сами передвигаться. Место для них приходится освобождать от людей, стоящих в очереди. В скорой работают на износ. Спросил у одной девушки, насколько стало больше больных по сравнению с прошлым днем. Бросила: – Отстаньте. Все же более спокойная женщина из скорой сказала, что по самым скромным подсчетам травмированных стало примерно вдвое больше.

Травмированных людей подвозили на нескольких скорых.Фото: Юрий КОЗЛОВ

А вот в травмпункте в Левобережном районе, что на Ленинградской, 124, людей гораздо меньше. Однако посетители говорят, что с утра их было много. Одну женщину даже из Репного привезли – она там упала.

В травмпункте на Левом берегу очередь к врачам к нашему приезду уже схлынула.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Почему-то никто из тех, с кем мы сегодня общались, не видел на улицах какие-либо коммунальные машины. Коллегам по работе тоже не посчастливилось встретить утром технику или людей, разбрасывающих песок. Пока ездили по травмпунктам, заметили коммунальных работников только на остановке Ильича. Они обрабатывали лестницу.

Между тем, согласно официальным данным мэрии, в ночь с 27 на 28 ноября в Воронеже работало 156 единиц техники. 68 из них – большие пескоразбрасыватели, которые обрабатывали улицы. На тротуарах действовало 53 единицы малой коммунальной техники. За ночь потратили 120 тонн песко-соляной смеси.

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