2019-11-28T15:12:47+03:00
Общество

В Воронеже безумная гололедица может повториться в первых числах декабря

В начале зимы синоптики прогнозируют снег с дождем и похолодание
Юрий КОЗЛОВЮлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Гололедица может вернуться в город в первых числах декабря. Об этом сообщил руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. Он отметил, что в ночь с 1 на 2 декабря температура опустится до -5 градусов, а также пройдет снег с дождем. Но в ближайшие дни в столице Черноземья температура будет выше нуля.

Так, днем 28 ноября, ожидаются небольшие осадки. А термометр будет показывать +1 градус. Уже ночью температура опустился до -1. Осадки при этом не прекратятся.

В пятницу, 29 ноября, столбик термометра поднимется до +3 градусов. Будет облачно и без осадков. В ночь на 30 ноября температура воздуха опустится лишь на один градус, и пройдут дожди.

В субботу, 30 ноября, днем будет также +3 градуса и дождь. А вот в ночь на 1 декабря в городе резко похолодает до -3. Будет небольшой снег.

В воскресенье, 1 декабря, днем снова ожидается нулевая температура и тот самый ледяной дождь со снегом, который станет опасным для пешеходов и водителей. А в ночь на 2 декабря вновь придут морозы. Столбик термометра опустится до -5 градусов. И со следующей недели в столице Черноземья установится минусовая температура.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Культура и образование помогли Воронежу подняться во всероссийском рейтинге качества жизни
Воронежец ударил гражданскую супругу кухонным ножом
Видеоигра воронежских разработчиков взяла Гран-при на Всемирном конкурсе
Воронежским детям-сиротам рассказали, где получить бесплатную консультацию юриста
Более миллиона рублей потеряла жительница Воронежской области на виртуальной бирже
Воронежцам покажут выставку «Образы России. Весна, лето, осень, зима… и снова весна»
Проект Сбербанка «Цифровой университет» будет расширен в ВГМУ
Как воронежцам обезопасить себя в «черную пятницу» от онлайн-мошенников
В воронежском кафе у задремавшего пенсионера украли кошелек
Воронежцам расскажут о вреде пластиковых пакетов
В Воронеже маршрутный «ПАЗ» снес бетонный столб
Хозяйка отеля "Элеон" встретится с воронежцами
Воронежец на «пятерке» протаранил экскаватор
В Воронежской области «Фольксваген» столкнулся с трактором: пострадали два человека
Из-за дождя в минусовую температуру Воронеж встретил первый скользкий день сезона
В сгоревшем доме в Воронежской области спасатели обнаружили тело хозяина
Каждый десятый воронежец не будет тратиться на подарки к Новому году
В Воронежской области объявили желтый уровень опасности из-за гололеда
В Воронежской области пенсионера будут судить за хранение пороха
Воронежские школьницы стали жертвами саратовского педофила
Воронежский «Факел» заплатит за хотевших избить футболистов фанатов 325 тысяч рублей
В Воронеж передали в суд уголовное дело о взятке на 4 млн. крупного полицейского начальника
В Воронеже борца с коррупцией уволили из полиции после получения взятки в 3,5 млн рублей