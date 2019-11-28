В Воронеже безумная гололедица может повториться в первых числах декабря

СЕГОДНЯ 13:38 2019-11-28T15:12:47+03:00

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Гололедица может вернуться в город в первых числах декабря. Об этом сообщил руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. Он отметил, что в ночь с 1 на 2 декабря температура опустится до -5 градусов, а также пройдет снег с дождем. Но в ближайшие дни в столице Черноземья температура будет выше нуля.

Так, днем 28 ноября, ожидаются небольшие осадки. А термометр будет показывать +1 градус. Уже ночью температура опустился до -1. Осадки при этом не прекратятся.

В пятницу, 29 ноября, столбик термометра поднимется до +3 градусов. Будет облачно и без осадков. В ночь на 30 ноября температура воздуха опустится лишь на один градус, и пройдут дожди.

В субботу, 30 ноября, днем будет также +3 градуса и дождь. А вот в ночь на 1 декабря в городе резко похолодает до -3. Будет небольшой снег.

В воскресенье, 1 декабря, днем снова ожидается нулевая температура и тот самый ледяной дождь со снегом, который станет опасным для пешеходов и водителей. А в ночь на 2 декабря вновь придут морозы. Столбик термометра опустится до -5 градусов. И со следующей недели в столице Черноземья установится минусовая температура.

ИСТОЧНИК KP.RU