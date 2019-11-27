2019-11-27T16:03:02+03:00
Происшествия

Следователи показали фото аварии в котельной в Воронеже, где погиб слесарь

По факту ЧП возбудили уголовное дело
Юрий КОЗЛОВ
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Все, что осталось от бака-аккумулятора.Все, что осталось от бака-аккумулятора.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту аварии в котельной в Коминтерновском районе по адресу: переулок Ботанический, 45а. Виновники ЧП будут отвечать по части 2 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека» (до четырех лет лишения свободы).

Как выяснили следователи, авария случилась в 16 часов во вторник, 26 ноября, а не как сообщали ранее, около 17.00. Во время ремонта бака-аккумулятора произошла его разгерметизация. Оторвало крышку, которая отлетела прямо на 34-летнего слесаря, мужчина получил смертельные травмы.

Здание, где произошла смертельная авария. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Здание, где произошла смертельная авария.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Напомним, горячей воды и отопления в результате аварии лишились 99 домов. Лишь в три часа ночи среды, 27 ноября, батареи снова стали теплыми. В мэрии утверждали, что систему не сливали, и сильно остыть квартиры не смогли. Как чувствовали себя жители на самом деле, сказать трудно. Если судить по отсутствию гневных постов в соцсетях, можно предположить, что все же сильно никто не замерз.

- Следователи во взаимодействии с сотрудниками региональных ГУ МЧС и МВД детально зафиксировали обстановку на котельной после ЧП, допросили свидетелей, изъяли предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти, – рассказал руководитель следственного отдела по Коминтерновскому району Воронежа регионального управления СК России Сергей Барбашов. - В Государственной инспекции труда по Воронежской области запросили материалы расследования несчастного случая на производстве для приобщения к уголовному делу. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального СУ СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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