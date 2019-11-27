2019-11-27T09:12:12+03:00
Происшествия

В Воронеже полностью восстановили отопление 99 домов

Последствия аварии, результате которой погиб рабочий котельной, ликвидировали в 3 часа ночи
Елена ФЕДЯШЕВА
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На восстановление оборудования потребовалось меньше сутокНа восстановление оборудования потребовалось меньше сутокФото: из архива «КП»
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Специалисты воронежского филиала ОАО «Квадра» к 3 часам ночи завершили заполнение теплотрассы и продувку котлов после аварии, возникшей на котельной в Ботаническом переулке, 45К. Отопление вернулось во все 99 домов, находящихся на этой теплотрассе.

Напомним, авария возникла около 17 часов во вторник, 26 ноября. В результате разгерметизации с котла сорвало крышку и она упала на 34-летнего слесаря. От полученных травм мужчина погиб. В обстоятельствах этого происшествия сейчас разбираются следователи.

Компания «Квадра» пообещала взять на себя организацию и расходы на похороны сотрудника и оказать помощь его семье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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