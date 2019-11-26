В Воронеже во время аварии в котельной погиб мужчина, без тепла остались 99 домов

СЕГОДНЯ 19:13 2019-11-26T19:57:20+03:00

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Во вторник, 26 ноября, в Ботаническом переулке, 45К около 17 часов случилась авария в котельной. Официальные источники сообщают, что «произошла разгерметизация емкости с теплоносителем». В то же время появилась информация, переводящая это на человеческий язык: из-за скачка давления вырвало крышку люка, и она упала на одного из рабочих. 34-летний слесарь получил тяжелые травмы и погиб. Емкость после инцидента была частично разрушена, разлился кипяток.

В результате ЧП нет тепла в следующих домах:

№№ 104, 106, 108, 113, 116, 123, 125, 127, школа № 29 по ул. 45 Стрелковой дивизии;

№№ 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 по пер. Славы;

№№ 2/1, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10/3, 10/4, 10/5, 12, 14, 16, 20, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 65, 67, 69, 71, 73 по ул. Беговая; детский сад № 102 ул. Беговая, 2а;

№№ 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 по ул. Хользунова; детский сад № 105 ул. Хользунова, 27;

№№ 1 (2 общ.), 7 по пер. Ученический; городской центр профессиональной ориентации пер. Ученический, 1

№№ 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71 по ул. Шишкова; встроенный филиал поликлиники № 3 ул.Шишкова, 71; - детский сад № 141 ул. Шишкова, 59;

№№ 42, 44а, 46, 48, 54, 56, 58, 60, 68, 70, 72, 76, 78, 80 по Московскому проспекту;

№ 47а по пер. Ботанический. поликлиника № 3, пер. Ботанический, 47; детская поликлиника № 1, пер. Ботанический, 49.

- Губернатор Александр Гусев дал поручение заместителю председателя правительства Сергею Честикину, курирующему ЖКХ, войти в состав комиссии, где уже работают мэр Воронежа Вадим Кстенин и коммунальные предприятия. Комиссия изучает обстоятельства трагедии, о ее решениях сообщим дополнительно. По предварительным оценкам, работа котельной может быть восстановлена в ближайшие часы, - сообщили в пресс-центре правительства Воронежской области.

- Трагедия произошла при производстве ремонтных работ. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибшего сотрудника, – сообщил управляющий директор Воронежского филиала «Квадры» Виктор Назаров.

Прокуратура Воронежа начала проверку обстоятельств ЧП. Также процессуальную проверку проводят сотрудники Следственного комитета.

- Следователи работают на месте происшествия: проводят его осмотр, опрашивают очевидцев, изымают необходимые предметы и документы. В ближайшее время будет назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти погибшего слесаря. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - рассказал руководитель следственного отдела по Коминтерновскому району Воронежа регионального следственного управления СК России Сергей Барбашов.

В мэрии внесли уточнения по поводу ситуации с отоплением отключенных домов:

- Внутридомовые системы отопления не слиты. Это позволяет сделать температура на улице. Дома будут держать тепло некоторое время. Сотрудники управляющих компаний готовы подключить системы к теплоносителю, как только ситуация будет нормализована. Ситуация находится на контроле управления ЖКХ и управы района.

ИСТОЧНИК KP.RU