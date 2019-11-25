2019-11-25T14:12:45+03:00
Общество

В Воронеже коммунальщика, обвиняемого в миллионных аферах, оштрафовали за то, что он обматерил судью

Михаила Палютина обязали заплатить 100 тысяч рублей
Артем ИЛЬИН
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Палютин (крайний слева) пока за все его "художества" собираются только оштрафовать.Палютин (крайний слева) пока за все его "художества" собираются только оштрафовать.Фото: из архива «КП»
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В понедельник, 25 ноября, Ленинский районный суд вынес приговор по делу 66-летнего Михаила Палютина. Его признали виновным по ч. 2 ст. 297 УК РФ «Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судей, участвовавших в отправлении правосудия».

5 июня 2019 года коммунальщик оспаривал решение Арбитражного суда Воронежской области о взыскании с него суммы в несколько миллионов рублей. Неудачно. Возмущенный этим Палютин обматерил судью.

На судебном заседании коммунальщик не стал спорить с тем, что выдал ненормативную лексику в адрес представителя закона. Однако при этом высказал уверенность, что своей матерной тирадой никого не оскорбил.

Напомним, «Комсомолка» писала о том, что возглавляемое Палютиным ООО «Созвездие» не перечислило более восьми миллионов рублей МКП «Воронежтеплосеть». Деньги они расходовали по собственному усмотрению. А еще раньше Михаил Палютин в качестве консультанта ООО «Коммунальщик» в числе других своих коллег отдал распоряжение поставить заглушки на канализацию жильцам 60 квартир дома № 52 на улице 25 Января. Люди были вынуждены выносить экскременты в горшках на улицу, а то и вовсе выбрасывать их в окно. Тогда тоже вмешалась прокуратура, и жильцам вернули канализацию. Палютину за это, по сути, ничего не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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