2019-11-21T10:52:22+03:00
Общество

Воронежские водители занимали очередь за медсправками ночью

Уже в четыре утра перед наркодиспансером стояло несколько десятков человек
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Вот такую картину можно было увидеть 20 ноября.Вот такую картину можно было увидеть 20 ноября.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Воронежцы, которые хотели получить водительскую медсправку по старой цене, занимали очередь с ночи. Сегодня, 21 ноября, люди стояли перед наркологическим диспансером на Героев Стратосферы уже в четыре утра.

Напомним, уже завтра вступают в силу новые правила. Теперь для получения справки нужно сдать анализ мочи на содержание наркотиков и исследование крови на наличие специального маркера, отражающего алкогольную зависимость. Стоимость этих процедур в диспансере - от 5,5 до 6,1 тысяч рублей.

В облздраве рассказали, что на этой неделе поток посетителей в диспансер увеличился в пять раз. Вчера, 20 ноября, время ожидания в очереди составляло более 2,5 часов.

Очередь за водительскими справками в наркологический диспансер, Воронеж..20.11.2019. Люди спешат получить справку перед подорожанием услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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