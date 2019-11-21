Воронежские водители занимали очередь за медсправками ночью
Воронежцы, которые хотели получить водительскую медсправку по старой цене, занимали очередь с ночи. Сегодня, 21 ноября, люди стояли перед наркологическим диспансером на Героев Стратосферы уже в четыре утра.
Напомним, уже завтра вступают в силу новые правила. Теперь для получения справки нужно сдать анализ мочи на содержание наркотиков и исследование крови на наличие специального маркера, отражающего алкогольную зависимость. Стоимость этих процедур в диспансере - от 5,5 до 6,1 тысяч рублей.
В облздраве рассказали, что на этой неделе поток посетителей в диспансер увеличился в пять раз. Вчера, 20 ноября, время ожидания в очереди составляло более 2,5 часов.
Очередь за водительскими справками в наркологический диспансер, Воронеж..20.11.2019. Люди спешат получить справку перед подорожанием услуги.
ИСТОЧНИК KP.RU