2019-11-21T10:15:18+03:00
Общество

Облздрав: поток воронежских водителей за справками увеличился в 5 раз

В день принимают по 500 человек
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В департаменте здравоохранения Воронежской области отметили, что число водителей, желающих пройти медкомиссию до вступления новых правил, стало в разы больше.

- В настоящее время поток пациентов, желающих получить справку до вступления новых правил, увеличился в пять раз. Если за последние полгода за справкой к нам обращались 100-120 человек в день, то на этой неделе - более 500 граждан в день. В диспансере организована работа в две смены - с 8 часов утра и до последнего посетителя. Открыты дополнительные окна в регистратуре. Делается все возможное для сокращения очередей. Думаем, в пятницу поток пациентов сократится, и диспансер будет работать в прежнем режиме, - отметили в департаменте.

По новым правилам, срок получения медицинской справки увеличится за счет ожидания результатов анализов. Теперь для ее получения предстоит пройти химико-токсикологическое исследование мочи на содержание наркотиков, а также анализ крови на определение маркера злоупотребления алкоголем.

– Водительская медкомиссия будет проходить в два этапа. На первом гражданин сдает анализы и ждет результатов – до трех дней. На втором – проходит врачебную комиссию, - рассказал главный врач областного наркологического диспансера Владимир Харин. - Наше учреждение полностью готово к нововведениям. Для ускорения получения результатов анализов лаборатория будет работать в две смены, а также в выходные дни.

Напомним, воронежцы занимают в диспансер очередь с ночи и стоят по несколько часов. С 22 ноября получение медсправки для водителей резко подскочит в цене. Сама справка будет стоить, как и прежде, 1150 рублей, но к ней добавится стоимость анализов. По данным областного наркодиспансера, стоимость комплексного обследования для водителей категорий A, B, M составит 5450 рублей, C, D, E - 6150 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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