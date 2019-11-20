2019-11-20T19:01:16+03:00
Происшествия

Прокуратура: погибшие на стройке в Воронеже мужчины – граждане Узбекистана

Ход расследования уголовного дела по поводу этого несчастного случая взяли в надзорном ведомстве под строгий контроль
Юрий КОЗЛОВ
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Место, где случилась трагедия.Место, где случилась трагедия.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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Прокуратура Центрального района признала законным возбуждение сотрудниками Следственного комитета уголовного дела по факту смерти двух рабочих на стройке, расположенной по адресу: улица Шишкова, 140Б. Напомним, в этом месте около полудня 19 ноября с высоты 13 этажа упали кирпичи – прямо на шедших внизу мужчин 26 и 39 лет. В надзорном ведомстве уточнили, что оба погибших – граждане Узбекистана. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Максимальный срок наказания по ней – четыре года лишения свободы.

- Ход расследования уголовного дела взят прокурором Центрального района Евгением Новиковым под личный контроль. Кроме того, наши сотрудники проводят проверку соблюдения требований действующего, в том числе градостроительного, законодательства на стройке, где случилось ЧП. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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