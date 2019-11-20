2019-11-20T14:44:49+03:00
Происшествия

В Воронеже завели дело после гибели двоих мужчин на стройке

Стало известно, что они занимались отделкой здания
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото СУ СКР по Воронежской области.Фото СУ СКР по Воронежской области.
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После гибели двоих рабочих на стройке элитного жилого комплекса завели уголовное дело. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области. Дело проходит по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Максимальное наказание - до четырех лет заключения.

ЧП случилось вчера, 19 ноября, примерно в 11.00 на улице Шишкова. Двое рабочих в возрасте 26 и 39 лет занимались отделкой здания нового жилого комплекса. В этот момент с высоты 13 этажа на них рухнули силикатные кирпичи. Мужчины скончались на месте.

- Сотрудниками СК проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, истребована документация, выполнены иные следственные и процессуальные действия, - рассказал руководитель следственного отдела по Центральному району Воронежа регионального управления СК России Валерий Смольянинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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