2019-11-19T17:48:48+03:00
Происшествия

Стала известна причина смерти двух мужчин на стройке в Воронеже

Их убило кирпичами, упавшими с 13 этажа
Юрий КОЗЛОВ
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Рядом со стройкой жителям микрорайона на улице Шишкова лучше не ходить. Мало ли что...Рядом со стройкой жителям микрорайона на улице Шишкова лучше не ходить. Мало ли что...Фото: Юрий КОЗЛОВ
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Стали известны подробности ЧП на стройке на улице Шишкова. Ранее мы сообщали, что там погибли два человека.

Оказалось, что с 13 этажа строящегося дома сорвались кирпичи – прямо на шедших внизу мужчин 26 и 39 лет. Они получили смертельные травмы. Сотрудники Следственного комитета начали проверку обстоятельств несчастного случая.

- Наши сотрудники опрашивают очевидцев и изучают документацию. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение - сообщил руководитель следственного отдела по Центральному району города Воронежа регионального следственного управления СК России Валерий Смольянинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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