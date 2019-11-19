Стала известна причина смерти двух мужчин на стройке в Воронеже
Стали известны подробности ЧП на стройке на улице Шишкова. Ранее мы сообщали, что там погибли два человека.
Оказалось, что с 13 этажа строящегося дома сорвались кирпичи – прямо на шедших внизу мужчин 26 и 39 лет. Они получили смертельные травмы. Сотрудники Следственного комитета начали проверку обстоятельств несчастного случая.
- Наши сотрудники опрашивают очевидцев и изучают документацию. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение - сообщил руководитель следственного отдела по Центральному району города Воронежа регионального следственного управления СК России Валерий Смольянинов.
ИСТОЧНИК KP.RU