Стала известна причина смерти двух мужчин на стройке в Воронеже

СЕГОДНЯ 17:20 2019-11-19T17:48:48+03:00

Рядом со стройкой жителям микрорайона на улице Шишкова лучше не ходить. Мало ли что... Фото: Юрий КОЗЛОВ

Их убило кирпичами, упавшими с 13 этажа

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Стали известны подробности ЧП на стройке на улице Шишкова. Ранее мы сообщали, что там погибли два человека.

Оказалось, что с 13 этажа строящегося дома сорвались кирпичи – прямо на шедших внизу мужчин 26 и 39 лет. Они получили смертельные травмы. Сотрудники Следственного комитета начали проверку обстоятельств несчастного случая.

- Наши сотрудники опрашивают очевидцев и изучают документацию. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение - сообщил руководитель следственного отдела по Центральному району города Воронежа регионального следственного управления СК России Валерий Смольянинов.

ИСТОЧНИК KP.RU