Рабочая неделя в Воронеже будет холодной и сухой

СЕГОДНЯ 09:32 2019-11-17T10:16:21+03:00

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В Воронежском гидрометеоцентре поделились прогнозом погоды на рабочую неделю. Жителям региона стоит достать теплую куртку. А вот зонт в ближайшие дни не пригодится.

В понедельник, 18 ноября, будет +4 днем и -2 ночью. Переменная облачность, без осадков. Во вторник ждут +3 днем и те же -2 ночью. Облачно с прояснениями. В среду, 20 ноября, температура воздуха упадет до нуля. Ночью - аж -8. К утру не потеплеет. В четверг, 21 ноября, синоптики ждут -2 днем и те же -8 ночью. Небольшая облачность, без осадков. Наконец, в пятницу, 22 ноября, будет -2 днем и -9 ночью.

Пожалуй, тем автомобилистам, которые до сих пор тянут с переобувкой, уже стоит надеть зимнюю резину.

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ИСТОЧНИК KP.RU