2019-11-12T17:00:06+03:00
Общество

Как снег под колеса: правила подготовки автомобиля к зиме

Эксперты рассказали, как воронежским водителям пережить «день жестянщика»
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Наши гости считают, что «переобуться» нужно уже давно!Наши гости считают, что «переобуться» нужно уже давно!Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Граница между осенью и зимой - довольно неприятное время для автомобилистов. Каждый день нужно приспосабливаться к новым условиям: по-разному ускоряться, по-разному тормозить. То ли еще будет, когда город накроет снегом! Особенности передвижения во время межсезонья, а также подготовку к зиме обсудили с экспертами в эфире радио «КП» (Воронеж, 97.7 FM).

Держи дистанцию!

Кто из вас, читатели, до сих пор не сменил летнюю резину на зимнюю?

- «Переобуться» нужно уже давно, - отрезает Николай Селезнев, директор центра водительского мастерства «Автопрофи». - Эксперты рекомендуют делать это в тот момент, когда средняя температура устанавливается ниже +7 градусов. Отсутствие снега пугать не должно: зимой тоже часто ездим по сухому покрытию. Те, кто не спешит переобуваться, не понимают, что летняя резина теперь работает плохо. При температуре ниже +5 она «дубеет».

Николай Селезнев. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Николай Селезнев.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

По всей видимости, далеко не все соблюдают вышеуказанные рекомендации. А может, просто не успевают перестроить режим вождения? Так или иначе, каждый год при похолодании отмечают всплеск аварий.

- При первом снегопаде или при первом обледенении дороги количество ДТП вырастает практически в два раза. В зимний период в случае ухудшения дорожных условий также наступает скачок, - рассказывает Владимир Чибисов, инспектор отдела ДПС и ИАЗ УГИББД по Воронежской области. - Надо отметить, что зимой процентов 70 аварий связаны с несоблюдением дистанции. Другая большая категория: непредоставление преимущества пешеходам. Если ДТП произошло на зебре, в большинстве случаев будет неправ водитель, Да, он должен предпринимать все, чтобы избежать аварии. Но здесь, на мой взгляд, присутствует взаимная ответственность - и пешехода в том числе. Он не всегда учитывает, что автомобиль просто не может мгновенно остановиться. Часто замечал, что такую ошибку допускают молодые родители с детьми: выскакивают на переход и даже не смотрят, как ведет себя водитель.

Владимир Чибисов. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Владимир Чибисов.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Вождение - это работа

С наступлением холодов стоит менять не только шины, но и шаблон поведения на дороге.

- Когда покрытие скользкое, нужно снижать скорость на 10-20 км/ч относительно обычной, - говорит Николай Селезнев. - Предстоит помнить, что тормозной путь на льду равен скорости автомобиля. Едем 60 км/ч? Вот и тормозной путь будет составлять 55-60 метров. Мы на автодроме каждый год заливаем каток. Эти цифры проверили неоднократно.

Главный страх любого водителя – потеря контроля над автомобилем на скользкой дороге.

- Девушка, которая у меня обучается, рассказала, как ее машину начало уносить. «Помню с автошколы, - говорит, - что нужно повернуть руль в сторону заноса и бросить тормозную педаль». Но психологически отпустить тормоз очень сложно. Нужно быть хладнокровным и знать поведение автомобиля, - заключает Николай Селезнев. - Изучайте не то, как выходить из заноса, а как его не допустить. Вождение автомобиля - это постоянная ежеминутная работа, это умение учесть все обстоятельства и спрогнозировать ситуацию на два-три шага вперед.

ЗИМНИЕ ТРУДНОСТИ

- Накатанная дорога. Крайне скользкие участки постоянно образуются там, где все останавливаются: перед пешеходными переходами, светофорами, кольцами.

- Колея. Если угодили в нее, выбираем место, где выступ меньше. Пытаемся либо «выскочить» с разгона, либо выехать с раскачкой автомобиля вперед-назад.

- Обледенелый подъем. «Вначале поднимаешься на скорости, потом идет пробуксовка, потом машина останавливается и начинает съезжать назад, - живописует Николай Селезнев. - И тут вы ее уже ничем не остановите! Только препятствием – забором, стеной или автомобилем, который едет сзади...»

НЕ ЗАБЫТЬ!

Сменить воду на «незамерзайку».

Поставить зимние щетки стеклоочистителя.

Проверить аккумулятор.

Положить в багажник лопату и доску (для домкрата).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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