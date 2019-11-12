Кому из воронежцев лучше подойдут «шипы», кому - «липучка»

Средняя температура в Воронеже - уже ниже +7 градусов. Значит, надо переобуваться. Но как быть, если еще потеплеет? Не повылетают ли шипы? Страхи развеял Михаил Бабанов, региональный директор компании по продаже шин и автозапчастей.

- Сейчас резиновые смеси настолько технологичны, что рассчитаны на более широкий разброс температур, чем раньше. Зимние шины смело можно использовать во время кратковременных перепадов температур. Никакого критического износа, которого так боятся водители, не будет. Достаточно соблюдать простые правила: не ездить со слишком высокой скоростью, не очень резко тормозить.

Как понять, что зимние шины пора менять?

- Поможет визуальный осмотр. Остаток протектора не должен быть ниже 4 мм. Есть рамки по срокам. Производители дают шинам 7-10 лет. Если покрышка в отличном состоянии, но ей больше семи - стоит задуматься о замене. Даже новая шина, пролежавшая на складе такой срок, не является безопасной. Состав резины уже не пригоден к зимней эксплуатации.

Шишка - не всегда приговор. В шиномонтажной мастерской могут поставить кордовую заплатку. Она снизит последствия дефекта, но, конечно, не уберет их полностью. Ничего криминального нет в двух-трех «латках», если сделаны они качественно. Другое дело, если резина потрескалась сбоку, если крошится протектор. К нам в шиномонтажную мастерскую приезжал клиент, из шин которого уже вылезали нитки. Человек говорит: «А можно мне еще на ней поездить?» Конечно, нет! Шины - залог вашей безопасности, экономить на этом не стоит.

Кстати, если вы купили новую зимнюю шину, не забывайте об ее обкатке. Первые 500-700 км нужно двигаться без резких разгонов и торможений при скорости не выше 80 км/ч. После этого шип «прикатается», встанет на место. Фрикционные (нешипованные) шины также требуют обкатки.

Шипы или «липучка»?

- Пользователи фрикционных шин говорят, что те удобней на асфальте, у них меньше тормозной путь. Знакомился с тестом одного премиум-бренда. При резкой остановке на льду выиграли шипованные шины. Разница в тормозном пути составила около полутора метров. Но! На асфальте тормозной путь у шипованных также был меньше. Поэтому начинающим водителям - тем, кто не понимает все тонкости поведения автомобиля - рекомендовал бы как раз «шипы». Они предсказуемо поведут себя в экстремальных ситуациях. Если водитель опытный, то для него вполне подойдут фрикционные шины.

Многое зависит от того, где вы чаще передвигаетесь. Если в городской черте - то менее шумные фрикционные дадут лучший комфорт. Если часто выезжаете на трассу, то стоит отдать предпочтение «шипам».

Фрикционных шин производится все больше. С каждым годом растут их качество и эффективность работы на зимних покрытиях. Но воронежцы в массе своей по-прежнему чаще покупают шипы.

При этом даже бюджетные фрикционные шины лучше, чем «всесезонка». Не бывает шин, которые будут вести себя одинаково хорошо в диапазоне от +30 до -30. При отрицательных температурах всесезонные шины будут ближе к летним. Но не будут им равны в теплое время! Они всегда проигрывают. Лучше купить бюджетные летние и зимние.

Как хранить шины, чтобы они не деформировались?

- Если покрышки надеты на дисках, то должны храниться лежа. Еще их можно подвешивать на веревках. Если шины без дисков, нужно хранить их только стоя.