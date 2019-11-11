Разрушение пролета воронежского виадука показали с воздуха

СЕГОДНЯ 22:21 2019-11-11T22:22:23+03:00

Один из пролетов моста уже разобрали. Фото: "Сверху виднее - Воронеж"

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Сегодняшний вид закрытого виадука на 9 Января вызывает ассоциации с боевиками 90-х. Там во время автомобильной погони обязательно появлялся мост без одного пролета. Главный герой его перелетал, а машины бандитов тормозили у края...

Можно вволю пофантазировать, наблюдая за путепроводом с воздуха. На записи, которой поделился проект "Сверху виднее - Воронеж", полуразобранный виадук выглядит грозно. Во время съемки под мостом проходит поезд. Как ранее сообщали подрядчики, железнодорожная ветка продолжает работать в прежнем режиме, несмотря на масштабы работ.

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Разрушение виадука идет довольно бодрыми темпами - перекрыли его всего две недели назад. Будем надеяться, что возведение нового сооружения пойдет так же быстро. Кстати, чтобы сократить пробки, на нескольких воронежских улицах на время реконструкции изменили схему движения.

Мост исчезает.Начало демонтажа виадука на улице 9января в Воронеже. Скоро на этом месте будет шоссе. #сверхувиднее #воронеж

ИСТОЧНИК KP.RU