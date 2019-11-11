2019-11-11T22:22:23+03:00
Общество

Разрушение пролета воронежского виадука показали с воздуха

Путепровод на 9 Января исчезает на глазах
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Один из пролетов моста уже разобрали. Фото: "Сверху виднее - Воронеж"Один из пролетов моста уже разобрали. Фото: "Сверху виднее - Воронеж"
Изменить размер текста:

Сегодняшний вид закрытого виадука на 9 Января вызывает ассоциации с боевиками 90-х. Там во время автомобильной погони обязательно появлялся мост без одного пролета. Главный герой его перелетал, а машины бандитов тормозили у края...

Можно вволю пофантазировать, наблюдая за путепроводом с воздуха. На записи, которой поделился проект "Сверху виднее - Воронеж", полуразобранный виадук выглядит грозно. Во время съемки под мостом проходит поезд. Как ранее сообщали подрядчики, железнодорожная ветка продолжает работать в прежнем режиме, несмотря на масштабы работ.

.

.

Разрушение виадука идет довольно бодрыми темпами - перекрыли его всего две недели назад. Будем надеяться, что возведение нового сооружения пойдет так же быстро. Кстати, чтобы сократить пробки, на нескольких воронежских улицах на время реконструкции изменили схему движения.

Мост исчезает.Начало демонтажа виадука на улице 9января в Воронеже. Скоро на этом месте будет шоссе. #сверхувиднее #воронеж

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полицейские помогли молодой матери с ребенком, попавшей в беду на воронежской трассе
В Северном микрорайоне воронежцы организовали сеть притонов для занятия проституцией
В воронежском микрорайоне Шилово построят детсад на 300 мест
В Воронежской области в 2,3 раза сократилось количество лесных пожаров
Воронежцы, больные сахарным диабетом, могут получить бесплатную консультацию врачей
Дельцу с юга не дали отравить Лиски почти двумя тысячами литров алкоголя с трассы
The Scorpions собрали в Воронеже около 5000 поклонников
Директор детдома под Воронежем избил мальчика и девочку и заставлял работать на своей даче
В Воронежской области измерят все села и города
В Воронеже после концерта Scorpions девушка сорвалась с трибуны
Экс-директор воронежского дилера "Фольксвагена" встретит Новый год в изоляторе
Воронежский общественник не получит штраф за передачу управления маленькому сыну
Под Воронежем поставят супер-метео-радиолокатор
Еще одна воронежская УК лишилась лицензии
Отчисленную студентку воронежского медуниверситета заставили вернуть деньги за обучение
Подросток в Воронеже угнал велосипед у соседки
Санаторий имени Дзержинского подарит «Зимнее настроение»
Сельхозпредприятие в Воронежской области вновь выставили на торги из-за банкротства
Директор воронежской фирмы утаил 19 миллионов НДС
В Воронежской области росгвардейцы заблокировали автомобиль с пьяным водителем
На нескольких воронежских улицах на время реконструкции виадука изменили схему движения
В Воронежской области пенсионер несколько дней умирал после жестокого избиения
Воронежцев предупреждают об опасных сырах