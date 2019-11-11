2019-11-11T16:00:25+03:00
Общество

На нескольких воронежских улицах на время реконструкции виадука изменили схему движения

Добавили полос и запретили парковку
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Елены Федяшевойфото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
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На время реконструкции путепровода на улице 9 Января дорожники приняли решение изменить схемы движения автотранспорта на некоторых улицах, о чем автомобилистов предупреждает временные разметка и знаки.

Так, на участке Московского проспекта от улицы Урицкого до проспекта Труда в направлении из центра города организованы четыре полосы для движения автомобилей, левый поворот с Московского проспекта на проспект Труда разрешён с двух крайних левых полос.

На участке проспекта Труда от Текстильщиков до Московского проспекта по направлению в центр также теперь движение в четыре ряда и разрешен правый поворот с проспекта Труда на Московский проспект с двух крайних правых полос.

На участке улицы Донбасской от железнодорожного вокзала "Воронеж Курский" до площади "Застава" в направлении центра запретили парковку автомобилей в крайней правой полосе вдоль проезжей части.

В районе пересечения улиц 9 Января и Свободы нанесена временная дорожная разметка движения по полосам для улучшения ориентирования автомобилистов при совершении манёвров.

Напомним, виадук на улице 9 Января полностью закрыли на реконструкцию 29 октября 2019 года, а открыть обещают к 1 июня 2020-го.

ИСТОЧНИК KP.RU

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