Один из самых лучших матчей: Владимир Бесчастных так назвал разгром воронежского «Факела» от «Балтики»

СЕГОДНЯ 18:27 2019-11-10T18:30:33+03:00

Для сравнения: рулевой «Бурана» посчитал игру против китайского «Ценг Тоу» худшей в сезоне, несмотря на победу

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В послематчевых пресс-конференциях ярко проявилась разница в подходах главных тренеров футбольной и хоккейной команд Воронежа.

После матча с китайским «Ценг Тоу», завершившемся победой «Бурана» - 3:2, рулевой «Бурана» Михаил Бирюков был недоволен:

- Удача была на нашей стороне. Это худшая наша игра в сезоне, и не потому что мы были не готовы, а именно потому, что соперник заставил нас так плохо играть. Нам стоит еще раз пересмотреть этот матч и разобраться, почему было столько провалов.

Главный тренер «Факела» Владимир Бесчастных после разгрома от «Балтики» из Калининграда 0:3 сказал следующее:

- По содержанию это одна из лучших наших игр. Было два опасных момента в первом тайме, но мы их не реализовали. И, конечно, большая проблема – обороны. В этом матче чуть ли не каждый опасный прострел – гол. Психологически не справляемся. Пропускаем один гол, вскоре второй, а потом ребята опускают руки, нам забивают еще. В целом сегодня понравилась, как команда играла.

Становится понятно, почему «Буран» после прихода Михаила Бирюкова все чаще выигрывает, а «Факел» под руководством Владимира Бесчастных в пяти матчах четыре раза был разгромлен. И только «Чайку» из села Песчанокопское Ростовской области удалось победить - 1:0. За что тренерскому штабу этой команды немедленно указали на дверь.

ИСТОЧНИК KP.RU