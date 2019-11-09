Футболисты «Факела» проиграли «Балтике» в Калининграде

СЕГОДНЯ 20:02 2019-11-09T20:02:14+03:00

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Воронежский «Факел» на выезде проиграл калининградской «Балтике». Игра завершилась со счетом 0:3. Матч прошел в субботу, 9 ноября.

Первый тайм прошел относительно спокойно и запомнился зрителям лишь двумя желтыми карточками и одним голом в самом конце. Интересно, что его в ворота «Факела» помог забросить экс-хавбек сине-белых Ильнур Альшин. Он передал мяч с левого фланга во вратарскую зону, а Максим Кузьмин головой отправил его в ворота.

Второй тайм был ярче. Почувствовав свое преимущество, «Балтика» на 73-й минуте снова забила гол. В очередной раз отличился Альшин. Футболист нашел в штрафной Аллефа, а затем уже он головой переправил мяч в ворота. На 84-й тот же Аллеф оформил дубль

Воронежский клуб занимает 19 место в турнирной таблице Олимп-Первенства ФНЛ. «Факел» набрал всего 15 очков.

Напомним, это уже четвертый разгром за пять матчей под руководством в прошлом легендарного форварда, но только начинающего тренера Владимира Бесчастных. В прошлый раз «Факел» потерпел поражение от московского «Чертаново». Игра закончилась со счетом 0:4.

ИСТОЧНИК KP.RU