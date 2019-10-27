2019-10-27T18:15:20+03:00
Спорт

Воронежский «Факел» прервал серию из трех поражений победой над сельской «Чайкой»

Исход матча решил гол Петрусева с пенальти
Юрий КОЗЛОВ
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Петрусев ликует - может, чувствует, что гол станет победным.Петрусев ликует - может, чувствует, что гол станет победным.Фото: Яндекс.
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На выезд в село Песчанокопское Ростовской области футболисты «Факела» приехали обозленные двумя разгромами. Напомним, в последних двух турах они сначала проиграли дома ярославскому «Шиннику» - 0:4, а потом попали под каток столичного «Спартака-2»: 2:7. И вообще «Факел» не набирал очков три тура подряд, а не выигрывал – все девять.

И первый опасный момент создали игроки «Чайки». На 14 минуте два удара подряд Вяткина и Белоуса не достигли цели – партнеров по команде выручил вратарь Ермаков. А в конце тайма грубую оплошность допустили хозяева в обороне – снесли Букия в штрафной. Петрусев на 41 минуте развел голкипера «Чайки» Киселева и мяч по разным углам.

Надо сказать, что после перерыва хозяева не смогли переломить ход событий в свою пользу. Более того, на 65 минуте Петрусев после прорыва по правому флангу едва не оформил дубль – на этот раз вратарь выручил. Как и в конце матча после опасного удара головой, завершившего неплохую комбинацию «Факела». Первые три очка осени, последний раз «Факел» выигрывал как раз 31 августа. И тоже на выезде – у ивановского «Текстильщика» - 4:1.

Еще два момента. В «Факеле» в этом матче наконец-то дебютировал немало поигравший в свое время в московском «Спартаке» Сергей Брызгалов. А в конце матча выпустили на замену счастливого отца Ивана Хлебородова: 27 октября у него родилась дочка, да еще и его команда выиграла. Вот это день!

«Факел» с 15 очками поднялся с 20 на 18 место, стало чуть веселее. Отрыв от спасительного 15 места все еще большой – пять очков. Впереди у «Факела» выездная игра с московским «Чертаново» 3 ноября. Команда знаменитой спортивной школы пока идет на четвертом месте с 38 очками. Матч начнется в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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