2019-11-08T20:27:30+03:00
Общество

На закрытом воронежском виадуке днем и ночью срезают бетон

Идет демонтаж защитного и выравнивающего слоев
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Также продолжается разрушение старых ограждений. Фото пресс-службы мэрии.Также продолжается разрушение старых ограждений. Фото пресс-службы мэрии.
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В городской администрации рассказали, как продвигается ремонт путепровода на улице 9 Января.

По данным на 8 ноября, в дневную и ночную смены идет демонтаж защитного и выравнивающего слоев бетона, плит укрепления конуса, перильного ограждения, опор освещения, ступеней лестниц. Постоянно вывозятся строительные отходы. А еще к виадуку подвозят детали нового сооружения: балок пролетных строений.

Путепровод закрыли в ночь с 29 на 30 октября. Утро город встретил с заторами. До сегодняшнего дня время от времени возникают девятибалльные пробки. Движение по виадуку планируют открыть к 1 июня. Работы продолжатся и после этого, но они будут носить косметический характер.

Фото пресс-службы мэрии.

Фото пресс-службы мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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