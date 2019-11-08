«Надо было лететь на метле»: как воронежцы переживают пробки

СЕГОДНЯ 14:33 2019-11-08T14:52:16+03:00

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После закрытия виадука на 9 Января Воронеж погрузился в девятибальные пробки. Горожан не спасает смена режимов светофоров и умная японская система. Но местные жители не отчаиваются. Они оставляют забавные комментарии в приложении «Яндекс.Навигатор». «Комсомолка» собрала самые смешные сообщения.

- Отдам мужа за первые места в пробке, - пишет горожанка.

- Люди, пропустите грузовик! Свинья рожает, - просит местный житель на улице Кольцовской.

Из-за бесконечных пробок некоторые даже хотят сменить место работы. А кто-то и вовсе отказывается от планов на нее:

- Да зачем мне вообще это высшее образование, если по пробкам я до работы все равно не доеду, - отмечает воронежец.

Но есть и те местные жители, которые переживают из-за опозданий.

- Через минуту пара. Простите, Светлана Владимировна, - пишет студент.

Совсем отчаянные пытаются продавать в пробке домашний самогон и оставляют номер телефона для связи. Другие тяготятся приближением зимы:

- Жду снега, чтобы вообще здесь жить остаться, - иронично подмечает жительница Воронежа.

Ранее представитель мэрии высказал мнение, что пробки из-за дорожных работ продлятся неделю-две. Позже люди выберут оптимальные маршруты объезда. Но пока этот прогноз не сбывается.

Напомним, движение по новому мосту на 9 Января планируют открыть к 1 июня. Работы продолжатся и после этого, но они будут носить скорее «косметический» характер.

ИСТОЧНИК KP.RU