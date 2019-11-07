Мэр Воронежа предложил отказаться от приглашения звездных артистов на общегородской выпускной

СЕГОДНЯ 13:52 2019-11-07T13:52:00+03:00

Тогда можно будет подстроиться не под график гостя, а под погоду

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Почти четыре тысячи выпускников в этом году простились со школой в парке «Алые паруса». Воронежская администрация не один год изучала опыт крупных городов таких, как Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, в которых традиционно проводятся общегородские выпускные. В итоге у нас прошло первое подобное мероприятие.

7 ноября на встрече с редакторами воронежских СМИ мэр города Вадим Кстенин рассказал, что, пожалуй, это одно из главных позитивных событий города за последнее время. При этом он подчеркнул, что, возможно в будущем город откажется от приглашения звездного гостя.

- Я считаю, что если мы откажемся от приглашения звезды, а сделаем детям дискотеку с нормальными ди-джеями, то ничего от этого не поменяется. Событийное наполнение было очень большое. Было очень интересно даже мне. Дети реально развлекались. Если не привязываться к графику звезды, а привязаться к графику погоды, то, на мой взгляд, можно все сделать более эффективно, - поделился мнением Вадим Кстенин.

ИСТОЧНИК KP.RU