2019-11-06T23:49:38+03:00
Происшествия

В Воронеже продлили домашний арест водителю «Мерседеса», сбившему насмерть 19-летнего студента

Очередное судебное заседание по этому делу пройдет 14 ноября
Юрий КОЗЛОВ
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Во время ДТП машина улетела вниз.Во время ДТП машина улетела вниз.Фото: из архива «КП»
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В Коминтерновском районном суде состоялось заседание по делу 19-летнего водителя, который 6 июля сбил насмерть своего ровесника-студента Дмитрия Божка. Напомним, после рокового удара машина упала вниз с моста и загорелась – ее быстро потушили.

- Новое судебное заседание по этому делу пройдет 14 ноября. Однако приговор вынесут не раньше конца ноября – начала декабря, - сообщили в суде.

Родители погибшего студента опасаются , что водителю вынесут слишком мягкий приговор, а то и могут амнистировать. Хотя эксперты и не смогли определить точную скорость иномарки во время смертельного ДТП, очевидцы аварии считают, что он несся не менее 100 км/час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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