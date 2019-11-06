Воронежских тюремных мошенников может остановить новая инициатива федерального МВД

СЕГОДНЯ 14:46 2019-11-06T17:13:36+03:00

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Власти прорабатывают вопрос блокировки сотовой связи в тюрьмах, сообщает РБК. Главная цель - борьба с дистанционным мошенничеством. Пока неясно, как именно будет реализована инициатива. Возможно, речь пойдет об ограничении услуг связи в определенных зонах со стороны операторов. Однако значительно число тюрем находится в городской черте, и проблемы со связью могут появиться в соседних домах.

Воронежские полицейские рассказывали, что во многих колониях ранее установили специальное оборудование - глушители средств связи. Но, по информации "КП", включают их лишь во время каких-либо ЧП.

Чуть ли не каждый день в пресс-службе УФСИН по Воронежской области рапортуют о поимке все новых и новых нарушителей, которые пытаются перебросить мобильники и сим-карты через ограждения колоний. Иногда для доставки запрещенных предметов используют квадрокоптеры.

Кстати, вчера, 5 ноября, состоялся суд над воронежским рецидивистом, попавшим в тюрьму за похищение 10-летней девочки и надругательство над двумя пенсионерками. Заключенный добыл-таки смартфон и начал охоту за объявлениями на известном сайте. Обманом заработал 50 тысяч рублей. Мужчине прибавили семь лет заключения. Увы, отыскать мошенников подобного рода удается нечасто.

ИСТОЧНИК KP.RU