2019-10-23T13:42:50+03:00
Происшествия

В Воронеже похититель детей совершал новые преступления прямо из тюрьмы

Рецидивист, судимый за изнасилование девочки и пожилых женщин, переключился на мошенничества
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Задержание рецидивиста в 2013 году. Фото МВД.Задержание рецидивиста в 2013 году. Фото МВД.
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В феврале 2013 года фотография этого мужчины висела на каждой заправке. Чтобы его отыскать, поднимали в воздух вертолет.

«Отдавал отчет своим действиям»

В селе Почепское Лискинского района он заманил к себе в машину 10-летнюю девочку: угостил глазированным сырком, попросил показать дорогу, а потом повез в лес. «Хотел изнасиловать, - признается потом на первом допросе. – Но в лесу неудобно». Тем временем жители села бросились в погоню. «Восьмерку» преследовали до Боброва. На перекрестке она врезалась в другой автомобиль. Водитель быстро высадил девочку и дал по газам.

Пока мужчину искали полицейские, в одном из сел Верхнехавского района он изнасиловал 81-летнюю женщину. Оказалось, что это не единственный подобный опыт: за несколько дней до похищения девочки напал на другую бабушку. Но та стыдилась произошедшего и не звонила в полицию, пока не увидела, что ее обидчика ищут по всей области.

«Отдавал отчет своим действиям» - таким был вывод психолого-психиатрической экспертизы. При этом мужчину признали клиническим педофилом и геронтофилом. За шесть преступных эпизодов (были еще незаконное проникновение в жилище, разбой и грабеж) Лискинский районный суд назначил ему 12 лет строгого режима. Кстати, это далеко не первое его попадание в учреждения ФСИН. В 16 лет изнасиловал 10-летнюю девочку (итог - 10 лет воспитательно-трудовой колонии), потом были кражи, грабежи...

Выбирал объявления

Первое слово из сочетания «исправительная колония» по отношению к таким людям звучит как-то странно. Можно ли тут что-то исправить, если человек накопил столько преступлений, что расплачивается за них полжизни? Тут уж хотя бы изолировать его от общества. Изоляции, впрочем, тоже не получается. Выяснилось, что 40-летний мужчина совершал новые преступления прямо из камеры.

Заключенный обзавелся смартфоном и начал «охоту» за онлайн-объявлениями. Звонил тем, кто продавал телефоны, договаривался о встрече. Потом вдруг говорил, что сам явиться не может - якобы возникли срочные дела. Но за смартфоном придет знакомая. «Ей и передайте телефон, а деньги я вам потом перечислю», - говорил мужчина продавцам. И многие верили.

- По такой схеме с октября по декабрь 2018 года обманул пять воронежцев, причинив им ущерб на сумму более 50 тысяч рублей, - говорят в прокуратуре Воронежской области.

О судьбе знакомой, которая забирала телефоны, правоохранители пока не сообщают.

Еще плюс пять?

Когда работники угрозыска вышли на заключенного, отпираться он не стал. Вину признал полностью. Максимальное наказание, которое ему грозит - до пяти лет лишения свободы. Между тем, в колонии проводится проверка. Ее итоги должны дать ответы на два вопроса: как у заключенного вообще оказался телефон, и почему никто из сотрудников этого не заметил.

Добавим, что полицейские не так давно рассказывали о снижении числа случаев мошенничества, совершаемых из тюрем. В 2017 году таких фиксировались десятки, позже - только единицы. Помогла установка специального оборудования - глушителей средств связи, не позволяющих совершать звонки и выходить в сеть.

Бобровские полицейские рассказывают, как задержали насильника Кувалдина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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