Из-за установки "глушилок" воронежские заключенные забросили телефонные мошенничества

СЕГОДНЯ 14:45 2018-10-23T14:49:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Они будили воронежцев ночными звонками: "Ваш сын сбил человека, нужно передать 100 тысяч рублей, чтобы его не посадили в тюрьму..." Они строчили СМС-сообщения от имени банка: "Ваша карта заблокирована, для разблокировки сообщите свои данные..." И теперь они занимаются чем-то другим.

Поясним: многие из мошенников, практикующих эти схемы, звонили и писали СМС прямо из тюремных камер. Теперь ситуация изменилась (по крайней мере, если верить официальной информации).

- В 2017 году из тюрем регистрировались десятки случаев мошенничества, в 2018 году - буквально два-три факта, - рассказал Александр Арчаков, начальник отдела по раскрытию мошенничеств общеуголовной направленности УУР ГУ МВД России по Воронежской области. - Почему число снизилось до единиц? Это обусловлено профилактической работой в колониях. Как в нашем регионе, так и в других устанавливают специальное оборудование - глушители средств связи. Оно не позволяет совершать звонки и выходить в интернет.

Как подчеркнул Александр Пивовар, заместитель начальника ГСУ ГУ МВД по Воронежской области, работали заключенные не поодиночке.

- У человека, который находится в тюрьме, скорее всего, есть сообщники на свободе. Именно они помогут забрать деньги у жертвы (не обязательно напрямую - быть может, через посредника, которым может выступить таксист).

Александр Пивовар и Александр АрчаковФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО