2019-11-02T11:03:57+03:00
Общество

В Воронеже водители маршрутных автобусов пытаются саботировать новую маршрутную сеть

Для этого разместили объявления с ложной информацией
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Тот, кто повесил это объявление, решил почему-то несколько исказить планируемые измененияТот, кто повесил это объявление, решил почему-то несколько исказить планируемые измененияФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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После того, как воронежцам показали проект новой маршрутной сети, планируемой к постепенному внедрению с 2020 года, возникло не мало вопросов. Даже общественные слушания вряд ли помогли разобраться в этой теме. Несмотря на то, что до предполагаемых изменений еще достаточно много времени водители или собственники некоторых маршрутов уже начали действовать.

Вы наверняка видели объявления в салонах общественного транспорта о том, что тот или иной маршрут собираются ликвидировать и пассажиров просят помочь отстоять его. Действительно, некоторые даже популярные автобусы, такие как №125 или №105, могут исчезнуть из нашего города. Но бывают и другие ситуации.

Например, в автобусах маршрута №90, одного из самых популярных в Воронеже, также появилось объявление о том, что его собираются ликвидировать. В связи с этим горожан просили обращаться письменно или по телефону в городскую администрацию.

Вот только автобус №90 даже после изменений будет ходить - только от «ВГУ» до «Сомово». Проще говоря, его сократили до университета, что, конечно, довольно существенно. Но «ликвидацией» это назвать никак нельзя.

Объяснили это тем, что маршрут сейчас обслуживает два разнородных пассажиропотока – «север-центр» и «северо-восток – центр». Но получается, что на участке от улицы Антонова-Овсеенко до ВГУ его дублируют другие автобусы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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