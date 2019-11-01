На воронежском виадуке на улице 9 Января полностью сняли рельсы

СЕГОДНЯ 09:11 2019-11-01T09:12:25+03:00

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Путепровод на улице 9 Января, перекрытый 29 октября, продолжает избавляться от привычных деталей. Как сообщили в мэрии Воронежа, 31 октября там закончили демонтаж старых трамвайных рельсов.

Сейчас идет разборка тротуарной части моста. (В городской администрации подчеркивают, что движение пешеходов по путепроводу запрещено.) Ведется подготовка к демонтажу бетонного покрытия. Также осуществляется перенос коммуникаций.

Фото: пресс-служба городской администрации.

Чуть раньше представитель мэрии пообещал, что мощные заторы из-за перекрытия продлятся одну-две недели.

О подробных маршрутах объезда читайте в материале «КП». Фоторепортаж с перекрытия - по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU