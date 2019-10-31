2019-10-31T14:37:11+03:00
Общество

Новую маршрутную сеть корректировали с оглядкой на комментарии воронежцев в соцсетях

Проектировщики признались, что искали в эмоциональных репликах горожан здравое зерно
Станислав ШЕВЧЕНКО
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После переработки маршрутной схемы решили не отказываться от значительного числа привычных автобусов.После переработки маршрутной схемы решили не отказываться от значительного числа привычных автобусов.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Сегодня в Воронеже будет проходить публичная презентация новой маршрутной сети после ее корректировки. На радио "Комсомольская правда" (Воронеж, 97.7 FM) мы спросили у разработчиков - ФАУ "РосдорНИИ": почему вообще потребовалась корректировка? Неужели в первом варианте были допущены ошибки? Начальник управления транспортного планирования и ИТС Владимир Пащенко рассказал:

- Дело в том, что такие работы, несмотря на математическое моделирование, не делаются в одну итерацию. Тут нужно отметить колоссальное количество обстоятельств, которые не учитывает компьютер. Мы получили огромное количество откликов, прочитали тысячи комментариев. Люди у нас прямые - говорят то, что думают. Но мы искали среди эмоциональных реплик здравое зерно и пытались определить те решения, которые, не ухудшив параметры сети, помогут найти оптимальный выход. Более того, если во время сегодняшней презентации сети мы поймём, что есть моменты, которые нужно дополнительно скорректировать, мы будем это делать.

Напомним, 25 октября главе Воронежа представили доработанный вариант новой маршрутной сети. Фактически разработчикам пришлось практически заново отработать схемы движения каждого маршрута.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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