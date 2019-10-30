Из-за перекрытия виадука на 9 Января Воронеж встал в огромные пробки

СЕГОДНЯ 10:17 2019-10-30T11:03:51+03:00

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В Воронеже 30 октября в полночь полностью закрыли проезд по виадуку на улице 9 Января и под ним. Ограничение движения спровоцировало жуткие пробки по всему городу. На Донбасской скорость движения не превышает 5 км/ч. Застопорилось движение на улицах Машиностроителей и 9 Января. Также заторы образовались на проспекте Труда и улице Героев Сибиряков.

Парализовано движение также по Московскому проспекту из-за ДТП у политеха. Также случилось несколько аварий от улицы 45 Стрелковой дивизии до площади Заставы.

Горожане боятся зимы и снега, ведь тогда Воронеж встанет совсем.

- Неужели нельзя было заранее продумать организацию дорожного движения на момент закрытия виадука, организовать информирование, навигацию, разметку. Но нет, опять нет, - пишут в соцсетях местные жители.

Напомним, подготовительные работы для реконструкции путепровода начались еще в сентябре. На виадука на улице 9 Января выделено 710 млн рублей. По аукционной документации работы должны завершиться до октября 2020 года. Однако губернатор Александр Гусев заявил, что ремонт может закончиться раньше. Речь шла даже о том, что мост перекроют только на 4 месяца. Но пока прогнозы неутешительные.

Как перекрывали виадук, читайте здесь, а о подробных маршрутах объезда - в еще одном материале «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU