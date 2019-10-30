2019-10-30T11:03:51+03:00
Общество

Из-за перекрытия виадука на 9 Января Воронеж встал в огромные пробки

Особенно серьезно пострадал центр города
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Пробки».Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Пробки».
Изменить размер текста:

В Воронеже 30 октября в полночь полностью закрыли проезд по виадуку на улице 9 Января и под ним. Ограничение движения спровоцировало жуткие пробки по всему городу. На Донбасской скорость движения не превышает 5 км/ч. Застопорилось движение на улицах Машиностроителей и 9 Января. Также заторы образовались на проспекте Труда и улице Героев Сибиряков.

Парализовано движение также по Московскому проспекту из-за ДТП у политеха. Также случилось несколько аварий от улицы 45 Стрелковой дивизии до площади Заставы.

Горожане боятся зимы и снега, ведь тогда Воронеж встанет совсем.

- Неужели нельзя было заранее продумать организацию дорожного движения на момент закрытия виадука, организовать информирование, навигацию, разметку. Но нет, опять нет, - пишут в соцсетях местные жители.

Напомним, подготовительные работы для реконструкции путепровода начались еще в сентябре. На виадука на улице 9 Января выделено 710 млн рублей. По аукционной документации работы должны завершиться до октября 2020 года. Однако губернатор Александр Гусев заявил, что ремонт может закончиться раньше. Речь шла даже о том, что мост перекроют только на 4 месяца. Но пока прогнозы неутешительные.

Как перекрывали виадук, читайте здесь, а о подробных маршрутах объезда - в еще одном материале «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже в этом году не будут перекрывать мост на «Работнице»
«До капремонта мы даже не знали, что на нашем доме есть архитектурный декор!»
В Воронеже в реконструированный дом на Карла Маркса переедут детская поликлиника и женская консультация
Воронежцам пообещали пробки не больше недели из-за перекрытия 9 Января
Патри а, о муэрте! Воронежцы вспомнили Карибский кризис
Жители Воронежской области выяснили, какой мусор больше всего загрязняет берега водоемов
В Воронежской области после ДТП с пострадавшими детьми возбудили уголовное дело
В Воронеже на реке Дон "прописались" браконьеры
В Воронежской области иномарка насмерть сбила 88-летнего мужчину
В Воронеже Центр гребли на байдарках и каноэ откроют в течение месяца
Депутаты Гордумы Воронежа согласовали создание единого оператора городских пассажирских перевозок
В массовом ДТП под Воронежем пострадали дети
В Воронеже водители маршрутов №6 и №15 не выехали на работу из-за новой системы оплаты
Воронежский заповедник переходит на зимний режим работы
В Воронежском зоопарке новому дикобразу подарили резную тыкву на Хэллоуин
Воронежцам покажут "арабскую" выставку Олега Савостюка
В Воронежской области 47 миллионов «освоили», а систему водоснабжения так и не построили
В Воронеже откроют Дом дружбы
В Воронеже в декабре перероют центральную аллею парка «Алые паруса»
Воронежская область в числе лидеров в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
В центре Воронежа на нескольких улицах отключили свет
Родители парня, сбитого насмерть в Воронеже: «Убийца нашего сына не должен быть амнистирован»
В Воронеже на мусорку выкинули ... «Мазду»
Два игрока воронежского «Факела» оказались в символических сборных тура
Воронежские старшеклассники о комсомоле: «Опыт ВЛКСМ используем в современных общественных организациях»
В Воронеже начальник отделения ГИБДД помогал сдавать экзамен на права за 35 тысяч рублей