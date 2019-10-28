Первый день подорожания проезда в общественном транспорте: впечатления воронежцев

СЕГОДНЯ 15:09 2019-10-28T16:08:23+03:00

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В Воронеже в разгаре первый день подорожания стоимости проезда в общественном транспорте. С 28 октября горожане платят 23 рубля наличными и 21 рубль картой. Местные жители поделились своими впечатлениями от нововведения в соцсети.

«Сегодня водители радостно окликают пассажиров, что они мало дали денег. С легкой издевкой», - пишет воронежец.

«Понеслась. Теперь больше людей будем видеть идущими. Зато 90-й будет летать со скоростью света за своими 23 рублями», - комментирует другой.

Некоторые горожане и вовсе решили отказаться от общественного транспорта и заранее пересели на велосипеды.

«Как хорошо, что я на велике езжу. Правда, запчасти тоже подорожали, как и вообще все», - с грустью отмечает местный житель.

Другая группа горожан после увеличения стоимости проезда ждет новых автобусов .

«Все для народа. Проезд то подняли, а где же обновление транспорта? Не вываливающиеся двери по пути, не протекающая крыша? Водители которые аккуратно осуществляют перевозки, а не везут тебя как бревно. Что-то из обещанного осуществили только то, что обещали перевозчикам, но не людям», - возмущается местная жительница.

Не обошлось в первый день без коллапсов. Горожане столкнулись и с ночным тарифам, который должны были отменить, и с неработающим терминалом.

«Маршрут 16в. Время 10:45. Картой МИР оплатить не удалось, терминал пишет «карта не обслуживается». Маршрут 65. Время 10:20. Все отлично прошло с этой карты. Это как так? - спрашивает горожанка.

Нашлись и те воронежцы, которые посчитали что терминалы и вовсе не стоит использовать.

«Зачем они нужны? Лишние проблемы. Когда идете на остановку, отсчитайте нужную сумму и положите в карман. При входе отдали сразу и не загораживая проход для других быстро прошли в салон, не возясь с этим терминалом. Особенно в часы-пик, когда сзади вас много народу лезет в автобус».

Напомним, повышение стоимости проезда обсуждали долгие месяцы. Перевозчики настаивали на более серьезном подорожании, но сработал мягкий вариант. В новую стоимость включена инвестиционная составляющая: иными словами, каждый пассажир теперь платит за обновление автобусов. При этом проезд с безналичной оплатой стоит теперь дешевле. Если у вас возникли какие-то проблемы с терминалом, или водитель утверждает, что он «сломался» звоните на горячую линию.

ИСТОЧНИК KP.RU