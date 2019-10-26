Воронежские маршрутчики придумали новый способ саботажа безналичной оплаты?

СЕГОДНЯ 17:04 2019-10-26T17:04:29+03:00

За последний год оплата проезда по карте перестала восприниматься как что-то экзотическое. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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В одном из городских сообществ "Вконтакте" появилась история пассажира Александра. Молодой человек сел в маршрутку на Московском проспекте и спросил у водителя: "Можно оплатить картой?". Со слов парня, тот ответил отказом и попросил выйти. Терминал работал и не был спрятан. Однако водитель сослался на отсутствие свободных сидений.

В нижегородских микроавтобусах на базе "Форд-Транзит", по данным производителя, присутствует от трех до шести стоячих мест (в зависимости от расположения сидений в салоне). Если стоя едут больше, водитель рискует ответить по статье КоАП РФ 12.23 "Нарушение правил перевозки людей". Ему грозит штраф - 500 рублей.

Возможно, в нашем случае водитель и впрямь не хотел нарушать правила, а потому повел себя единственно верно. Многие пользователи соцсетей встали на его сторону.

Иные отмечают, что привыкли к другому: в салон заходит столько пассажиров, сколько влезет. "Уж не случится ли у маршрутчиков обострение правосознания, когда стоимость безналичной оплаты проезда станет отличаться от наличной?" - пишут в сети.

Ранее первый вице-мэр Сергей Петрин дал комментарий по поводу опасений пассажиров, что водители будут прятать терминалы.

- Мы уже имели печальный опыт, когда только вводили безналичную оплату. Меры будут применяться те же самые: изъятие у водителей транспортной карты, позволяющей работать на маршруте, а также штрафы для перевозчиков. В каждом автобусе будут информационные материалы: что делать, если не работает терминал.

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ИСТОЧНИК KP.RU