Строительство музея истории ВДВ в Воронеже начнется в 2020 году

СЕГОДНЯ 11:33 2019-10-18T11:33:06+03:00

Он будет состоять из двух «крыльев» – выставочного и актового залов

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Автор концепции музея истории Воздушно-десантных войск в Воронеже, архитектор Сергей Забнин представил предварительный проект здания и прилегающей территории. Музей возведут в Северном микрорайоне, на территории Парка Победы, где установлен памятник «Воронеж – родина ВДВ».

Мы уже рассказывали, музей будет состоять из двух «крыльев» – выставочного и актового залов, а его крышу планируют озеленить и вписать в парковый ландшафт. Напомним, в Воронеже уже заложили первый камень будущего объекта.

Руководитель аппарата губернатора и правительства Сергей Трухачев сообщил, что процедуру экспертизы проект должен пройти весной 2020 года. После этого начнется строительство.

Вопрос размещения музея воронежцам предлагали обсудить вместе с властями. Затем появились уже четкие идеи планировки и содержания. Планируется, что в здании появятся смотровая площадка, VR-тренажеры и голограмма генерала Василия Маргелова.

ИСТОЧНИК KP.RU