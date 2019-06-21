Воронежцев приглашают высказаться по поводу будущего облика музея ВДВ и парка «Победы»
Публичное обсуждение состоится 24 июня
Изменить размер текста:
Управление экологии Воронежа приглашает горожан к обсуждению вопроса размещения музея воздушно-десантных войск и благоустройства парка «Победы» на улице Генерала Лизюкова, 42в.
Желающие высказать свое мнение могут прийти в понедельник, 24 июня, в Дом архитектора, начало в 15.00. Материалы для предварительного изучения доступны на сайте: eco.voronezh-city.ru.
Участникам обсуждений необходимо при себе иметь паспорт, уточнили организаторы мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU