2019-06-21T12:48:16+03:00
Общество

Воронежцев приглашают высказаться по поводу будущего облика музея ВДВ и парка «Победы»

Публичное обсуждение состоится 24 июня
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Управление экологии Воронежа приглашает горожан к обсуждению вопроса размещения музея воздушно-десантных войск и благоустройства парка «Победы» на улице Генерала Лизюкова, 42в.

Желающие высказать свое мнение могут прийти в понедельник, 24 июня, в Дом архитектора, начало в 15.00. Материалы для предварительного изучения доступны на сайте: eco.voronezh-city.ru.

Участникам обсуждений необходимо при себе иметь паспорт, уточнили организаторы мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области поймали ограбившую три квартиры женщину
В Воронеже в июле заработает бесплатная часовая парковка у соцучреждений
В Воронеже задержали заместителя УЭБ областного управления полиции
В Воронежской области в пришкольных лагерях недокармливают детей
Как повлияют беспорядки в Грузии на перелеты из Воронежа в Тбилиси
В Воронеже «Лада» влетела в дорожный каток: водитель легковушки погиб
Под Воронежем убийцу матери посадили на девять лет
В Воронеже 24-летняя девушка утонула в водохранилище
В Воронежской области после смерти 6-летнего мальчика под колесами «Лады» возбудили уголовное дело
В Воронеже дело укравшего у знакомой 90 тысяч подростка направили в суд
Сбербанк запустил электронную регистрацию договора купли-продажи у застройщика
В Воронежской области 68-летний мужчина на «семерке» вылетел в кювет и погиб
В Воронеже компания задолжала сотрудникам 51 миллион рублей зарплаты