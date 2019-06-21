Воронежцев приглашают высказаться по поводу будущего облика музея ВДВ и парка «Победы»

СЕГОДНЯ 12:48 2019-06-21T12:48:16+03:00

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Управление экологии Воронежа приглашает горожан к обсуждению вопроса размещения музея воздушно-десантных войск и благоустройства парка «Победы» на улице Генерала Лизюкова, 42в.

Желающие высказать свое мнение могут прийти в понедельник, 24 июня, в Дом архитектора, начало в 15.00. Материалы для предварительного изучения доступны на сайте: eco.voronezh-city.ru.

Участникам обсуждений необходимо при себе иметь паспорт, уточнили организаторы мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU