2019-06-26T10:27:42+03:00
Общество

В воронежском музее ВДВ появятся смотровая площадка, VR-тренажеры и голограмма генерала Василия Маргелова

Кроме того, в парке Победы установят бюст отцу-основателю ВДВ
Олег ИВАНОВ
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В здании будет два крыла и подвальное помещениеВ здании будет два крыла и подвальное помещениеФото: с сайта мэрии Воронежа
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25 июня в воронежском Доме архитектора обсудили идею создания музея Воздушно-десантных войск. Напомним, его планируется возвести в парке Победы, по адресу: ул. Генерала Лизюкова, 42В.

- Южный фасад являет собой своеобразный фон для памятника «Воронеж – родина ВДВ». Нам важно было не отвлекать внимание от достопримечательности и при этом создать объект, который будет гармонировать и с окружающей средой и с памятником. За счет озелененной кровли мы стараемся расширить эксплуатируемое пространство, которое сможет использоваться как зона для прогулок и смотровая площадка, - отметил автор концепции музея Сергей Забнин.

В здании будет два крыла и подвальное помещение. В первом крыле расположится актовый зал, а во втором – выставочный , подвальное же помещение будет использовано как интерактивный музей. Общая площадь - порядка 1300 квадратных метров.

Руководитель управления культуры Андрей Харитонов рассказал, что пространство разделят на зону отдыха, многофункциональный зал с тренажерами виртуальной реальности, а также большой музейный зал с традиционными «витринами» и современным интерактивным проекционном оборудованием.

Посетители смогут посмотреть личные вещи Героя Советского Союза генерала Василия Маргелова, дневники Якова Мошковского, фотографии и документы, связанные с ВДВ. Изюминкой музея должен стать рабочий кабинет Василия Маргелова, в котором появится голограмма отца-основателя ВДВ. Есть договоренность с тульским и рязанским музеями ВДВ, которые помогут оснастить музей экспонатами.

А вот установленный в парке Победы в 1997 году перенесут - на его месте в середине лета этого будет установлен бюст генерала Василия Маргелова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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