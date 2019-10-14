В Воронеже двое рабочих сорвались с высоты из-за поломки автовышки

СЕГОДНЯ 19:00 2019-10-14T19:01:06+03:00

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Двое рабочих сорвались с высоты во время обрезки деревьев, сообщают городские спасатели. ЧП случилось 11 октября в переулке Индустриальном.

Мужчины находились в люльке автовышки. Как рассказывают очевидцы, в какой-то момент произошла поломка механизма подъемника. Рабочие рухнули вниз, оба получили травмы. Одного из них уже выписали из больницы. Жизни второго ничего не угрожает.

Добавим, что 8 октября в центре Воронежа рабочий сорвался с крыши и погиб. Аналогичный случай произошел на улице Студенческой в июне этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU