2019-06-21T14:40:01+03:00
Происшествия

В Воронеже с крыши двухэтажного дома упал рабочий

Мужчина умер в больнице
Елена ФЕДЯШЕВА
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Вечером 20 июня с крыши двухэтажного дома на улице Студенческой, 33 упал рабочий. Здание сейчас реконструируют. Несколько мужчин без страховки меняли металлическое покрытие. В какой-то момент один из них оступился назад и сорвался с высоты вместе с листом кровельного железа. 32-летнего пострадавшего сразу доставили в больницу, но врачи оказались бессильны его спасти. Мужчина умер утром 21 июня.

По факту гибели следователи начали проверку и проводят мероприятия, направленные на изучение обстоятельств трагедии. По итогам проверки примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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