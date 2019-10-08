В центре Воронежа с крыши сорвался и погиб рабочий

СЕГОДНЯ 10:45 2019-10-08T10:57:46+03:00

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Утром во вторник, 8 октября, при проведении работ на кровле трехэтажного дома на улице Плехановской, 19 сорвался на землю один из рабочих. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Как выяснила «Комсомолка», работы по замене крыши ведут подрядчики, привлеченные по контракту Фондом капремонта. Дом построен в 1950 году.

«Комсомолка» выясняет подробности ЧП.

Напомним, аналогичный случай произошел на улице Студенческой в июне этого года. Тогда причиной трагедии стало нарушение рабочим техники безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU