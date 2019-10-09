Поисковики сообщили о неучтенных воинских захоронениях в воронежском парке "Орленок"
Представители поискового отряда "Дон" поделились итогами работы по уточнению границ воинского некрополя, расположенного в парке "Орленок". С просьбой провести такое исследование к ним обратились городские власти и подрядчики, которые занимаются реконструкцией зоны отдыха.
4 октября в парке работала группа поисковиков. Кроме того, специалисты изучали аэрофотоснимки Люфтваффе.
- Захоронения выходят далеко за пределы современной границы некрополя и заканчиваются у центрального входа. Несомненно, это должно быть учтено при проведении реконструкции, - отмечают поисковики. - На аэрофотоснимках территория предстает исчерченной траншеями и блиндажами. Следовательно, здесь могут находится ранее неизвестные и неучтенные воинские захоронения времен Великой Отечественной войны.
Территория "Орленка" на аэрофотоснимках Люфтваффе. Источник: vk.com/donpoisk
Ранее краевед Павел Попов выразил тревогу за будущее колоннады парка "Орленок", построенной в 1954 году. В мэрии пообещали в точности воссоздать элементы декора, используя современные материалы.
Добавим, что глава Воронежа Вадим Кстенин попросил строителей открыть первую очередь обновленного парка раньше планируемого срока.
ИСТОЧНИК KP.RU