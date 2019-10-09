2019-10-09T15:36:33+03:00
Общество

Поисковики сообщили о неучтенных воинских захоронениях в воронежском парке "Орленок"

Они могут находиться недалеко от центрального входа
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Поисковики провели исследования во время реконструкции парка.Поисковики провели исследования во время реконструкции парка.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Представители поискового отряда "Дон" поделились итогами работы по уточнению границ воинского некрополя, расположенного в парке "Орленок". С просьбой провести такое исследование к ним обратились городские власти и подрядчики, которые занимаются реконструкцией зоны отдыха.

4 октября в парке работала группа поисковиков. Кроме того, специалисты изучали аэрофотоснимки Люфтваффе.

- Захоронения выходят далеко за пределы современной границы некрополя и заканчиваются у центрального входа. Несомненно, это должно быть учтено при проведении реконструкции, - отмечают поисковики. - На аэрофотоснимках территория предстает исчерченной траншеями и блиндажами. Следовательно, здесь могут находится ранее неизвестные и неучтенные воинские захоронения времен Великой Отечественной войны.

Территория "Орленка" на аэрофотоснимках Люфтваффе. Источник: vk.com/donpoisk

Территория "Орленка" на аэрофотоснимках Люфтваффе. Источник: vk.com/donpoisk

Ранее краевед Павел Попов выразил тревогу за будущее колоннады парка "Орленок", построенной в 1954 году. В мэрии пообещали в точности воссоздать элементы декора, используя современные материалы.

Добавим, что глава Воронежа Вадим Кстенин попросил строителей открыть первую очередь обновленного парка раньше планируемого срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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