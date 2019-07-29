Воронежский парк «Орленок» могут открыть через год

В ходе выездного совещания 29 июля, посвященного реконструкции «Орленка», глава Воронежа Вадим Кстенин попросил строителей открыть первую очередь обновленного парка раньше планируемого срока. Изначально речь шла о 1 сентября следующего года. Мэр поставил цель сдвинуть завершение работ на 20 июля 2020-го.

В этом году строители должны проложить основные коммуникации, а в следующем - приступить уже к отделочным работам.

- Я понимаю, что нереально в зиму открыть часть парка для посещения, поскольку на всей его территории будут проводиться работы. Но к летнему сезону мы должны будем все, что можно, открыть людям. Самое главное, не до конца следующего года, как у нас в контракте написано, а побыстрее. Стоит задача, чтобы все работы были выполнены до 20 июля 2020 года. Таким образом, мы значительно сокращаем сроки проведения работ. Безусловно, качество от этого не пострадает. На сегодняшний день у нас есть достаточно большой опыт работы с общественными пространствами. Мы не тренируемся на «Орленке», мы подходим осознанно и выполним реконструкцию парка на благо людей, - отметил Вадим Кстенин.

Строители подтвердили, что располагают ресурсами и уложатся в срок к 20 июля. Также парк подключат к системе видеонаблюдения. Кроме того, облагородят видовую клумбу с «молекулой», расположенную в транспортном кольце напротив входа в «Орленок».

- Парк – очень востребованное общественное пространство, и решение о его реконструкции принималось голосованием жителей. Большинство высказалось «за». Это сердце города, и оно было в совершенно ненадлежащем виде – пришло в запустение и требовало, на мой взгляд, срочного вмешательства, - заявил градоначальник.