2019-10-09T12:20:33+03:00
Общество

Пропавшую воронежскую школьницу нашли живой

15-летнюю девочку отыскали спустя пять дней
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Спустя пять дней нашли 15-летнюю Алину Б. Девочка жива, с ней все в порядке, сообщил в сообществе поискового отряда "Черноземье" его руководитель Борис Неупокоев. Напомним, девушка ушла из дома на улице Айвазовского в Левобережном районе еще 4 октября. С тех пор дома она не появлялась, на звонки не отвечала.

Чуть раньше на всю страну прославилась другая воронежская школьница. 16-летняя Яна исчезла 30 ноября прошлого года. Девочку объявили в федеральный розыск. По факту исчезновения школьницы возбудили уголовное дело по статье "Убийство". 14 марта пришли хорошие новости: девочка жива и здорова. Оказалось, что она добралась автостопом до Санкт-Петербурга, там изменила внешность и устроилась на работу

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый знакомый ограбил жительницу Воронежа и попытался уехать из города
Воронежцев спрашивают, как лучше гореть иллюминации в центре города
Воронежцы пожаловались на «приют клещей» во дворе рядом с детской площадкой
Стало известно, насколько в Воронеже подорожает проезд
На одном из оживленных перекрестков Воронежа погас светофор
Евгений Малкин: «Я не смотрю на жизнь так, как например, кто-нибудь в Воронеже»
Воронежский ЗАГС назвал самые популярные имена новорожденных в 2019 году
Никогда не разговаривайте с незнакомцами: новый «приятель» украл у воронежца 175 тысяч
За подлог осудят замглавы сельского поселения из Воронежской области
В Воронеже "Лексус" сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте
Поисковики сообщили о неучтенных воинских захоронениях в воронежском парке "Орленок"
Кроссовер с кожаным салоном заказали для председателя избиркома Воронежской области
Воронежский кинотеатр «Пролетарий» модернизируют к середине декабря
Воронежцев приглашают прибраться в Северном лесу