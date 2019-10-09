Пропавшую воронежскую школьницу нашли живой

СЕГОДНЯ 12:20 2019-10-09T12:20:33+03:00

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Спустя пять дней нашли 15-летнюю Алину Б. Девочка жива, с ней все в порядке, сообщил в сообществе поискового отряда "Черноземье" его руководитель Борис Неупокоев. Напомним, девушка ушла из дома на улице Айвазовского в Левобережном районе еще 4 октября. С тех пор дома она не появлялась, на звонки не отвечала.

Чуть раньше на всю страну прославилась другая воронежская школьница. 16-летняя Яна исчезла 30 ноября прошлого года. Девочку объявили в федеральный розыск. По факту исчезновения школьницы возбудили уголовное дело по статье "Убийство". 14 марта пришли хорошие новости: девочка жива и здорова. Оказалось, что она добралась автостопом до Санкт-Петербурга, там изменила внешность и устроилась на работу

ИСТОЧНИК KP.RU