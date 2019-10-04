Отопительный сезон-2019 в Воронеже: стало известно, когда дадут тепло в дома
Глава Воронежа Вадим Кстенин подписал постановление о начале подачи тепла в многоквартирные дома. Эта работа начнется уже 7 октября. Причиной стало прогнозируемое понижение температуры.
- К моменту старта все котельные уже работают в необходимом режиме, все магистрали заполнены, поскольку мы уже запустили наши школы, детские сады и другие объекты социальной сферы, - заявил мэр.
В большинство многоквартирных домов тепло пойдет в течение пяти дней (если отсчитывать от 7 октября). Параллельно будет идти устранение возможных локальных утечек. Еще около двух недель будут проходить пусконаладочные работы на внутридомовых сетях. Это уже зона ответственности управляющих компаний.
ИСТОЧНИК KP.RU