В Воронеже на выходных бабье лето сменят дожди

СЕГОДНЯ 08:12 2019-10-04T08:16:48+03:00

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Не успели воронежцы порадоваться теплу и солнцу, подсвечивающему золотые листья, как пришел новый прогноз синоптиков. Бабье лето подходит к концу, и пятница, 4 октября, станет последним ясным днем.

Уже завтра, 5 октября, ожидается похолодание сразу на 8 градусов: с сегодняшних 22 до 14. Об этом сообщают в Воронежском гидрометеоцентре. Падение температуры - не единственный сюрприз. С большой вероятностью стоит ждать осадков. А еще будет облачно. Ночью - +7.

В воскресенье, 6 октября, стоит ждать 12 градусов тепла. С неба тоже будет капать, но реже, чем в субботу. К ночи температура опустится до фантастических двух градусов. Кажется, зима не за горами.

ИСТОЧНИК KP.RU