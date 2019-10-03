В Воронеже не дали тепло в два садика, одну школу, одну больницу и несколько поликлиник

СЕГОДНЯ 19:34 2019-10-03T19:36:44+03:00

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Мэрия Воронежа каждый день отчитывается о ситуации с подачей тепла в соцобъекты. По состоянию на шесть вечера 3 октября из 500 учреждений социальной сферы к теплоносителю подключено 493. Осталось подать тепло в 2 садика, одну школу и несколько больниц и поликлиник.

- В больнице скорой медпомощи №10 (1 корпус) технических проблем нет, руководством учреждения принято решение о пуске тепла позже - с учетом температуры наружного воздуха. Воронежский центр охраны здоровья семьи и репродукции (ул. Старых Большевиков, 16) - все подготовлено, подача тепла будет осуществлена вместе с многоквартирным домом. Поликлиника №18 (Ленинский пр., 2/5) пуск тепла запланирован на 4 октября вместе с цехами промышленного предприятия, - сообщили в мэрии. - Ряд объектов соцсферы (филиал поликлиники №14, садики №42 и №180, лицей №15, расположенные на улице Туполева) запитаны от ведомственной котельной, готовой к подаче теплоносителя. Технических проблем на подводящих и внутриобъектовых сетях нет, по согласованию с руководством учреждений принято решение о пуске тепла вместе с многоквартирными домами.

Напомним, в этом году рано похолодало, в связи с тем, что тепло в школы и детсады дали не сразу, а в домах его тем более пока нет, большинство детей заболело - В Воронеже эпидпорог по ОРВИ у школьников превышен на 25 процентов

ИСТОЧНИК KP.RU