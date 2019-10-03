В Воронеже эпидпорог по ОРВИ у школьников превышен на 25 процентов

СЕГОДНЯ 11:04 2019-10-03T11:04:54+03:00

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Санитарные врачи рассказали о том, что в Воронеже зарегистрировали за прошедшую неделю с 23 по 29 сентября превышение эпидемиологического порога у школьников на 25 процентов. При этом в региональном Роспотребнадзоре оговорились, что это далеко не эпидемия. Прежде всего потому что не было случаев гриппа. Все зарегистрированные заболевания – это ОРВИ.

- Причины превышения эпидемиологического порога - начало учебного года, относительно холодная погода и отсутствие отопления в домах, рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ольга Гунина. – Совет родителям – не тянуть с прививками детям. В то же время, когда дадут отопление, есть уверенность, что число заболеваний пойдет на спад.

Напомним, в целом по Воронежской области за прошедшую неделю число заболеваний ОРВИ выросло на треть, но не дотянуло до эпидпорога на 15,4%.

ИСТОЧНИК KP.RU