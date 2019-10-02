В Воронежской области на треть выросла заболеваемость ОРВИ
На прошлой неделе грипп и ОРВИ продолжили наступление на Воронежскую область. По данным регионального управления Роспотребнадзора заболеваемость выросла на треть по сравнению с предыдущим периодом, однако 15,4% не дотянула до эпидпорога. К врачам за медицинской помощью обратились 7481 человек. Среди заболевших 67,6% - дети.
По словам специалистов, рост заболеваемости связан с формированием коллективов в детсадах и школах, а также с похолоданием.
Чаще всего причиной заболеваний становятся вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы. Гриппа не обнаружили.
На 27.09.2019 года против гриппа привито 360336 человек (15,5% от численности населения), в том числе за счет средств федерального бюджета привито 326400 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU