В Воронежской области на треть выросла заболеваемость ОРВИ

СЕГОДНЯ 09:23 2019-10-02T09:23:01+03:00

В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа Фото: из архива «КП»

Но до эпидпорога еще больше 15%

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На прошлой неделе грипп и ОРВИ продолжили наступление на Воронежскую область. По данным регионального управления Роспотребнадзора заболеваемость выросла на треть по сравнению с предыдущим периодом, однако 15,4% не дотянула до эпидпорога. К врачам за медицинской помощью обратились 7481 человек. Среди заболевших 67,6% - дети.

По словам специалистов, рост заболеваемости связан с формированием коллективов в детсадах и школах, а также с похолоданием.

Чаще всего причиной заболеваний становятся вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы. Гриппа не обнаружили.

На 27.09.2019 года против гриппа привито 360336 человек (15,5% от численности населения), в том числе за счет средств федерального бюджета привито 326400 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU